В Минздраве Башкирии рассказали, кому нужно прививаться раньше чем через полгода

В Минздраве республики сообщили о том, кому можно вакцинироваться повторно от коронавируса ранее, чем через полгода после первой прививки. Об этом сообщили на брифинге по коронавирусу 30 ноября.
Замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова объяснила, что в нестандартных обстоятельствах можно поставить прививку, не дожидаясь когда пройдут шесть месяцев.
«В инструкции пока таких рекомендаций нет. Если вам нужно куда-то выехать по причине работы или по иным обстоятельствам, то я думаю, что в индивидуальном порядке это можно сделать. Специальных противопоказаний нет», - подчеркнула Кононова.