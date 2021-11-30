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В Башкирии в ближайшие три дня ожидаются дожди и потепление до +5 градусов

30 ноября 2021, 02:30
Фото: 1mediainvest.ru
Сегодня, 30 ноября в Башкирии температура воздуха составит +3…-2 градуса, днем ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Также в отдельных районах туман и гололед на дорогах.

Завтра, 1 декабря, погода существенно не изменится: ночью температура воздуха будет -3…+2 градуса, а днем ожидается потепление до +5 градусов.

В среду, 2 декабря, ожидается похолодание. Ночью столбик термометра упадет до -6 градусов, а при прояснениях до -12 градусов. Днем, между тем, температура воздуха составит -2…+3 градуса.

Напомним, что на 30 ноября МЧС Башкирии выпустило штормовое предупреждение из-за сильного ветра и тумана. По данным ведомства, видимость составит до 1000 метров, также дороги покроются ледяной коркой.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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