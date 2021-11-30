«Спортлото» примет участие в голосовании за звание одного из 50 легендарных брендов

В списке номинантов «Спортлото» стоит рядом с такими брендами, как «Союзмультфильм», «Сбербанк», «Почта России», «Простоквашино», «Абрау-Дюрсо», «Красный Октябрь» и другими гигантами, известными каждому россиянину с советских времен.
Первый тираж «Спортлото» прошел 20 октября 1970 года. Лотерея «Спортлото» стремительно завоевала народную популярность и стала настоящим культурным феноменом эпохи. В советское время в лотерее «Спортлото» участвовали 2/3 населения СССР, ей посвящали песни Владимир Высоцкий, Михаил Боярский и Валерий Кузьмин. Именно вокруг нее был построен сюжет одного из самых кассовых фильмов Леонида Гайдая «Спортлото-82». Отчисления от лотереи формировали до 90% бюджета Госкомспорта и на четверть профинансировали подготовку к Олимпиаде-80.
«Лотерея „Спортлото“ — отличный пример того, как известные на протяжении десятков лет бренды не только адаптируются к новым реалиям, но и не теряют интерес россиян. Сегодня, как и 30-40 лет назад, лотереи приносят радость огромному числу участников, а также помогают поддерживать российский спорт. В наши дни традиции спортивных лотерей продолжает „Столото“, крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Как и в советские времена, сегодня государственные лотереи являются серьёзным источником пополнения бюджетов разных уровней РФ с целью финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, внося значительный вклад в улучшение качества жизни россиян», — отметила Екатерина Тутон, заместитель генерального директора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital, частью которого является «Столото».
В первом тираже «Спортлото», который состоялся 20 октября 1970 года, главный приз составил 5 тыс. руб. Для 1970 года это были очень большие деньги, ведь средняя зарплата составляла в то время около 115 руб. В последующих тиражах большие суммы выигрывали регулярно. Крупнейшие выигрыши в лотереях «Спортлото» 1970–1977 годов достались жителям следующих городов:
Сегодня выигрыши в государственные лотереи семейства «Спортлото» достигают колоссальных сумм. Так, например, выглядит топ-5 крупнейших выигрышей в 2021 году:
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под надзором ФНС России. «Столото» (входит в многопрофильный холдинг S8 Capital Армена Саркисяна) — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Целевые отчисления в поддержку отечественного спорта от лотерейной деятельности в бюджет РФ общим накопительным итогом на 30 сентября 2021 года превысили 16,9 млрд руб. Общий объем перечисленных отчислений и сборов в бюджеты разных уровней РФ (включая целевые отчисления) от лотерейной деятельности за указанный период — уже более 35,5 млрд руб.