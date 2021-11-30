Пермская ЦБК за пять лет снизила выбросы углерода в атмосферу на более 30%

За минувшие восемь лет потребление электричества на картонно-бумажном производстве ПЦБК на тонну товара снизилось на 35%, а водопотребление — на 46%. Кроме того, 88% используемой на предприятии воды очищается и возвращается в гидросферу. Использование макулатуры в качестве сырья дает возможность ПЦБК в год сохранять от вырубки порядка шести миллионов деревьев. Объемы переработки бумажных отходов выросли до 300 000 тонн в год. На вторичную переработку отправляется все больше макулатуры. Сама по себе бумага не токсична. Она полностью разлагается в природе. Отметим, что из вторсырья предприятие выпускает новую продукцию. Здесь имеются в виду тарный картон и гофроупаковка.