«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году

На площади Орджоникидзе установят ледовый городок, а по мотивам известных сказок установят ледяные фигуры. Из льда сделают персонажей из "Змея Горыныча", "Лисы и ворона", "Старика и репки" и "Русалочки". Всего на это выделили 550 тысяч рублей из бюджета.