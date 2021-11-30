mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Нет денег»: в Уфе выделили 1,6 миллион рублей на украшение города к Новому Году

30 ноября 2021, 09:34
Фото: 1mediainvest.ru
Хабиров еще в ноябре попросил глав городов сильно не тратиться на новогодние праздники из-за сложившейся ситуации с коронавирусом. На украшение Уфы и елки в этом году выделили 1,6 миллион рублей.

В Уфе во всю продолжается подготовка к Новому Году - на сайте госзакупок появилась информация о том, что город украсят за 1,6 миллионов рублей.

На площади Орджоникидзе установят ледовый городок, а по мотивам известных сказок установят ледяные фигуры. Из льда сделают персонажей из "Змея Горыныча", "Лисы и ворона", "Старика и репки" и "Русалочки". Всего на это выделили 550 тысяч рублей из бюджета.

Еще в ноябре на оперативном совещании Радий Хабиров заявлял, что в этом году он поручил чиновникам не тратить деньги из бюджета на праздничное оформление городов.

— Откровенно признаюсь, мы предполагали каждый год усиливать самые лучшие формы освещения. Не до этого сейчас, нет денег — все уходят на коронавирус, — заявлял глава республики.

При этом он попросил глав регионов установить все елки на достойном уровне.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48