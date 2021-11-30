mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Медучреждения Башкирии получат 20 тысяч компьютеров

30 ноября 2021, 08:04
Фото: 1mediainvest.ru
Создание автоматизированных рабочих мест будет происходить в рамках программы "Создание единого цифрового контура в здравоохранении". В Минздраве сообщили, что это поможет оптимизировать работу медперсонала.

В больницы и поликлиники Башкирии до 2024 года будет поставлено около 20 тысяч компьютеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

По словам замминистра здравоохранения Динары Еникеевой, поставка оборудования позволит подключить к госсистеме большое количество новых пользователей, что позволит оптимизировать работу медперсонала. Чиновница считает, что единая информационная система улучшить оказание услуг в сфере здравоохранения.

Поставка автоматизированных рабочих мест будет проводиться в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" и его регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении".

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48