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Командир самолета Уфа-Новый Уренгой сообщил о технических неполадках на борту

30 ноября 2021, 12:12
Фото: 1mediainvest.ru
Из-за технических неполадок борт самолета удалось посадить только со второго раза. Прокуратура Нового Уренгоя начала проверку по данному происшествию.

В Новом Уренгое самолет из Уфы со 126 пассажирами не смог с первого раза приземлиться на землю из-за технических неполадок. Посадку удалось совершить только со второго раза, об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура сегодня, 30 ноября.

В ведомстве сообщили, что командир судна B-737 авиакомпании «ЮТэйр» выполнял регулярный рейс и при заходе на посадку доложил об уходе на второй круг из-за проблем с механизацией.

Посадка прошла благополучно, но из-за внештатной ситуации следующий рейс в направлении Новый Уренгой - Уфа пришлось задержать.

На данный момент транспортная прокуратура Нового Уренгоя проводит проверку на соблюдение требований законодательства о безопастности полетов.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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