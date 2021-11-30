Командир самолета Уфа-Новый Уренгой сообщил о технических неполадках на борту

В Новом Уренгое самолет из Уфы со 126 пассажирами не смог с первого раза приземлиться на землю из-за технических неполадок. Посадку удалось совершить только со второго раза, об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура сегодня, 30 ноября.