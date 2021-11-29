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Zivert и «Ледниковый период» стали номинантами премии лучшего контента «Самый ОК»

29 ноября 2021, 13:28
Фото: Одноклассники
Социальная сеть Одноклассники в четвертый раз проведет онлайн-премию лучшего российского контента «Самый ОК».

В соцсети стартовало голосование пользователей за лучший фильм, хит, сериал, шоу и трансляцию 2021 года. Номинанты были отобраны на основе анализа публичных данных ОК совместно с компанией Brand Analytics.

К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК», где пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2021 году. Чтобы определиться с выбором, пользователи соцсети могут посмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосовать можно каждый день, не более одного раза в сутки — с 29 ноября до 12 декабря включительно.

В каждую номинацию вошли топ-5 самого популярного контента в своей категории у пользователей ОК в 2021 году. Главное условие номинации — контент должен быть представлен в соцсети. Это может быть трейлер фильма, премьерный эпизод сериала или шоу, трансляция, музыкальный трек.

Номинанты премии «Самый ОК»

Фильм года:

  • Майор Гром: Чумной Доктор
  • Последний богатырь: Корень зла
  • Батя
  • Пальма
  • Конёк-Горбунок

Хит года:

  • HammAli & Navai «Птичка»
  • Альбина Джанабаева «Пообещай»
  • Анет Сай, NILETTO «Не люблю?»
  • Max Barskih & Zivert «Bestseller»
  • LOBODA «Родной»

Сериал года:

  • Угрюм-река
  • Мир! Дружба! Жвачка! 2
  • Вампиры средней полосы
  • Преступление
  • За час до рассвета

Шоу года:

  • Голос. Юбилейный сезон
  • Ты супер!
  • Беременна в 16
  • Дуэты
  • Ледниковый период

Трансляция года:

  • Евровидение-2021
  • Вызов. Первые в космосе
  • Алые паруса
  • БЕТСИТИ. Кубок России по футболу
  • Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света

Специально для премии компания Brand Analytics с помощью одноименной системы анализа соцмедиа и СМИ проанализировала упоминания наиболее заметных шоу, фильмов и сериалов 2021 года в публикациях и комментариях пользователей ОК. На основе этого были составлены шорт-листы в номинациях: шоу, сериал и фильм.

Номинантов в «Трансляцию года» организаторы определяли по количеству просмотров контента, «Хит года» — по количеству прослушиваний треков в музыкальном сервисе ОК в 2021 году.

ОК подведут итоги премии 13 декабря. Победители премии получат специальный значок на весь контент своей официальной группы в ОК с символикой премии, а также памятные статуэтки.

Одноклассники проводят премию «Самый ОК» с 2018 года. В 2020 году лучшим фильмом по мнению пользователей ОК стал «Лёд-2», хитом года — «Девочка танцуй» Artik & Asti, сериалом — «Ольга», шоу — «Ты супер!», трансляцией — онлайн-марафон «Русского Радио».

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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