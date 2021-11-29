Zivert и «Ледниковый период» стали номинантами премии лучшего контента «Самый ОК»

К старту голосования на всех платформах появилось специальное мини-приложение «Самый ОК», где пользователи могут отдать свой голос за то, что им полюбилось в 2021 году. Чтобы определиться с выбором, пользователи соцсети могут посмотреть трейлеры фильмов и сериалов, яркие моменты из трансляций самых запоминающихся событий или послушать треки исполнителей. Голосовать можно каждый день, не более одного раза в сутки — с 29 ноября до 12 декабря включительно.