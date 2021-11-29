mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Уфе стартовала спецоперация «Автобус», которую организовывают сотрудники ГИБДД

29 ноября 2021, 10:44
Фото: 1mediainvest.ru
Профилактические работы направлены на устранение нарушений правил дорожного движения со стороны водителей автобусов.

В Уфе с 28 ноября начались профилактические мероприятия, которые направлены на пресечение нарушений ПДД водителей в сфере пассажирских перевозок. Операция продлится до 3 декабря.

Сотрудники службы ГИБДД будут проверять техническое состояние автобусов и маршруток, наличие путевой документации, их оснащение тахографами и соблюдение водителями режима труда и отдыха.

По данным пресс-службы ГИБДД, за 10 месяцев 2021 года на дорогах Уфы на 4% увеличилось количество аварий, которые произошли по вине водителей общественного транспорта. Таких случаев было зарегистрировано 52, из них 84 человека получили различные травмы. Если сравнивать с прошлым годом, то на 40% увеличилось количество травм людей в ДТП, причиной которых стало несоблюдение правил со стороны водителей автобусов.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48