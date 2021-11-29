В МЧС Башкирии из-за гололеда и сильного тумана выпустили штормовое предупреждение

Известно, что завтра, 30 ноября, ожидается облачная и пасмурная погода, из осадков прогнозируется мокрый снег. В связи с непогодой МЧС Башкирии предупреждает, что на дорогах образуется ледяная корка, также из-за сильного тумана видимость на дорогах снизится до 1000 метров.