В Госдуме рассказали, когда будет возможна химическая кастрация педофилов

«Это должны эксперты определять, есть ли заболевание или нет. Но окончательное решение принимает суд при вынесении приговора или при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении», - цитирует NEWS.ru. слова парламентария.
Как рассказал депутат, проект соответствующего закона о применении химической кастрации педофилов планируется внести на обсуждением в Государственную думу в следующем году.
Анатолий Выборный подчеркнул, что в ходе судебного разбрательнова медицинские эксперты должны будут дать свое профессиональное заключение по поводу состояния здоровья подсудимого. Медики определят является ли совершенное подсудимым преступление разовой вспышкой или это патология, которая требует медикаментозного лечения.
«Если это заболевание, то, соответственно, помимо изоляции такого человека от общества в виде лишения свободы, нужно принимать меры принудительного медицинского характера, — обратил внимание Анатолий Выборный.
Более того, как сообщает депутат, химическая кастрация может быть продолжена и после освобождения преступника из колонии. Для принятия подобного решения также потребуется медицинское заключение.
Аналогичный законопроект уже вносился на рассмотрение в Госдуму. В частности, депутаты “Единой России” предложили наказывать педофилов, осужденных за повторное преступление, пожизненным лишением свободы. Такое же наказание предлагалось выносить преступникам, которые впервые привлекаются за насилие сексуального характера, но совершенное в отношении двух и более детей.
Причиной для внесения в Государственную думу подобных проектов закона стало происшествие, совершенное в Кемеровской области. Там 41-летний метсный житель совершил сексаульноге насилсие в отношении двух 10-летних школьниц, после чего убил их. Мужчина признал свою вину, ранее он был осужден за педофилию, но был освобожден в 2019 году. В настоящее время преступник находится под стражей.
Ранее отмечалось, что депутат Государственного Собрания Республики Алтай от партии КПРФ был арестован по подозрению в сексуальном насилии над 14-летней племянницей жены, которое было совершено три года назад.