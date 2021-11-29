В Башкирии суд обязал Минздрав обеспечить «спинразой» инвалида

Позже Файзрахманов попросил городскую больницу назначить ему лечение, но через какое-то время ему прислали решение врачебной комиссии отправить его в Москву на дополнительное обследование. Мужчина от такого предложения отказался и решил подать в суд на поликлинику, так как врачи не назначили жизненно важное лекарство. Об этом сообщило Эхо Москвы в Уфе.