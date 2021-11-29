В Башкирии сбивший двух подростков пьяный водитель предстанет перед судом

Как уточняет пресс-служба СК Башкирии, 31-летний обвиняемый находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, без водительских прав. Помимо этого, мужчина нарушил и скоростной режим, а фары автомобиля были выключены. В результате чего обвиняемый не справился с управлением и выехал на обочину, где и сбил подростков 13 и 14 лет. После ДТП мужчина скрылся с места преступления. Потерпевшим, по информации ведомства, был причинен тяжкий вред здоровью.