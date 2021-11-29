В Башкирии бывший ритуальщик убил знакомого и закопал тело в чужую свежую могилу

Как установлено следствием, под утро 11 мая 2021 года в Кумертау обвиняемый и пропавший поссорились, будучи пьяными. Причиной ссоры стало то, что парень, считавшийся пропавшим, переписывался с девушкой обвиняемого, находясь в тюрьме. Злоумышленник предложил потерпевшему и его знакомому выехать за город, чтобы выяснить отношения, на что они согласились. Прибыв на берег реки «Мелеуз» в пригороде Кумертау между мужчинами произошла драка, во время которой они оба упали с обрыва в реку. В результате обвиняемый попросту утопил своего соперника. Поскольку в то время мужчина работал в ритуальной сфере, он решил вывести тело потерпевшего на кладбище и похоронить его в чужой могиле.