Уфа вошла в тройку городов России по числу резюме с отметкой о вакцинации от COVID-19

В целом в России число вакансий, в которых требуется сертификат о вакцинации от коронавируса, в ноябре составило 1,2%. QR-коды требуют у потенциальных медработников, сотрудников общепита и ритейла, квалифицированных рабочих, специалистов сферы услуг и логистиков. По данным Superjob, каждая сотая вакансия требует от кандидатов готовности сделать прививку. Больше всего вакансий, где есть требование о сертификате или о готовности сделать прививку— в Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве. Реже всего сертификат требуется в Воронеже и Самаре.