СМИ: Глава ВОС лоббирует интересы только одной компании?

Как пишет издание, Неумывакин руководит обществом уже 35 лет. За это время он уже отстранялся от руководства в 2011 году из-за обвинения в продаже помещений ВОС через фирму-однодневку по значительно заниженной цене. Жалобу на руководителя отправляли и в аппарат президента, отмечая, что он превратил организацию из государственной в свою собственную. Разрыв в зарплатах рядовых членов и руководства, в которое входят родственники президента ВОС, исчисляется миллионами. При этом в 2016 году данные засекретили, а призыв молодых членов организации сделать их прозрачными назвали шантажом, пишет eg.ru. Счетная палата также отметила, что больше половины средств, выделяемых государством организации в 2012–2014 годах, ушла на личные нужды руководства. Деньги совсем не идут на финансирование создания рабочих мест для слабовидящих. Непрозрачность деятельности ВОС вызывает много вопросов, и лоббирование интересов одной компании — лишь одна из накопившихся проблем.