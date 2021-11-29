Эксперты подсчитали стоимость новогоднего стола россиян

По данным руководителя департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ «Универ Капитал» Андрея Верникова, в среднем затраты российской семьи из двух человек на новогодний стол составят около шести тысяч рублей, что почти на 12 процентов больше, чем в прошлый Новый год назад. Кроме того, скоро подорожают «Шампанское» и вина. А рост цен на это спиртное появится уже в начале будущего года.