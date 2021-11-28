Власти района Башкирии прокомментировали сбор средств на установку памятника

Между тем, власти Караидельского района во второй раз организовали электронный аукцион на покупку служебного жилья для главы муниципалитета за 4,5 миллиона рублей. Примечательно, что первый раз аукцион был признан не состоявшемся, так как на него зарегистрировали только одного участника, что в свою очередь противоречит законодательству о конкуренции.