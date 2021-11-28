В Башкирии болельщики создали петицию в поддержку большого футбола и клуба «Уфа»

— Уважаемый Глава Башкирии! Мы признательны вам за заверение, что вы не дадите развалиться команде. Также благодарны за решение проблемы поиска нового спонсора ФК «Уфа». Однако, по всей видимости, ваши решения не выполняются более низкими инстанциями. В этой связи мы просим вас лично снова вмешаться и все же не дать погибнуть нашему клубу, в последние годы практически неизменно входящему в десятку сильнейших клубов одной из лучших Лиг Европы, — пишет Азамат М.