Туристы из Башкирии едва не погибли в снежном плену в Оренбургской области

Ранее мы сообщали, что вечером 20 ноября уже в Нуримановском районе Башкирии 7 взрослых и 5 детей застряли в снегу на квадроциклах. Известно, что компания выдвинулась по проверенному маршруту, однако снега там оказалось куда больше, чем они думали, квадроциклы вышли из строя и туристам понадобилась помощь спасателей.