Ночью в центре Уфы произошло ДТП с тремя пострадавшими

— 53-летний мужчина, управляя «Renault Logan», следуя по проспекту Октября в сторону улицы Бабушкина, по предварительным данным, при совершении разворота, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении «Land Rover Range Rover Sport», который от удара совершил наезд на перильные ограждения, — сообщает ведомство.