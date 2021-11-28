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Ночью в центре Уфы произошло ДТП с тремя пострадавшими

28 ноября 2021, 06:26
Фото: пресс-служба ГИБДД РБ
Автомобили Land Rover и Renault Logan стакнулись на проспекте Октября недалеко от ТЦ «Мир». В результате столкновения пострадало три человека, сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Стало известно, что около часа ночи в центре Уфы произошло столкновение иномарок Land Rover и Renault Logan. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, столкновение произошло при совершении разворота.

— 53-летний мужчина, управляя «Renault Logan», следуя по проспекту Октября в сторону улицы Бабушкина, по предварительным данным, при совершении разворота, допустил столкновение с движущейся во встречном направлении «Land Rover Range Rover Sport», который от удара совершил наезд на перильные ограждения, — сообщает ведомство.

Известно, что в результате столкновения пострадал 32-летний водитель «Land Rover», а Водитель Renault вместе 36-летняя пассажиркой были госпитализированы с различными травмами.

#Новости#Элина Сайфранова#Происшествия
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