Законы, вступающие в силу с 1 декабря 2021 года

Госдума планирует обсудить законопроект о введении обязательных куар-кодов на территории России в декабре. Точно об этом станет известно тогда, когда депутаты сформируют план работы на декабрь. Ранее в Госдуму был внесён законопроект, который предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. При этом до 1 февраля 2022 года можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест. Инициатива об изменениях была направлена ранее ГД в региональные заксобрания. Отметим, что 25 ноября депутаты Курултая Башкирии поддержали законопроект об обязательных QR-кодах в России.