Жителям Башкирии выплатили более 2,4 миллиона рублей за сдачу оружия

Известно, что в 160 заявлениях, поступивших в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Башкирии, жители республики отказались от 158 единиц оружия, от более 5 тысяч штук боеприпасов и от более 1090 граммов взрывчатых веществ. Так, по данным пресс-службы Росгвардии, общая сумма вознаграждений для граждан составила более 2,4 миллиона рублей.