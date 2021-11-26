В Уфе стоимость проезда автобусного маршрута № 207 повысится с 15 декабря

Так, проезд на автобусном маршруте «207», который соединяет Инорс и исторический центр города, а также проезжает через Сипайлово и Зеленую рощу, с 15 декабря будет составлять 35 рублей, вместо прежних 30.
Как сообщает пресс-служба администрации города, цена будет едина будь то оплата «наличкой», банковской картой или картой «Алга».
Между тем, перевозчик объясняет повышение цен тем, что с момента установки тарифа в 30 рублей «прошло значительное время, затраты по всем статьям расходов за этот период ощутимо выросли».
Ранее мы сообщали, что маршрут № 298 прекратил осуществлять перевозки пассажиров и вместо него был продлен маршрут «Башавтотранса» № 226, который отныне будет следовать от «Уфимского ДОКа» до СТЦ «Мега-Уфа».