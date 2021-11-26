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В Уфе стоимость проезда автобусного маршрута № 207 повысится с 15 декабря

26 ноября 2021, 08:56
Фото: ufacity.info
Повышение планируется ввести с 15 декабря на автобусном маршруте № 207 «Уфимский ДОК» и «ТСК Пушкинский». Перевозчик объясняет повышение цены — увеличением затрат по всем статьям расходов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Так, проезд на автобусном маршруте «207», который соединяет Инорс и исторический центр города, а также проезжает через Сипайлово и Зеленую рощу, с 15 декабря будет составлять 35 рублей, вместо прежних 30.

Как сообщает пресс-служба администрации города, цена будет едина будь то оплата «наличкой», банковской картой или картой «Алга».

Между тем, перевозчик объясняет повышение цен тем, что с момента установки тарифа в 30 рублей «прошло значительное время, затраты по всем статьям расходов за этот период ощутимо выросли».

Ранее мы сообщали, что маршрут № 298 прекратил осуществлять перевозки пассажиров и вместо него был продлен маршрут «Башавтотранса» № 226, который отныне будет следовать от «Уфимского ДОКа» до СТЦ «Мега-Уфа».

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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