Скончался бывший директор полиграфкомбината в Уфе Шамиль Биккулов

Бышвий директор уфимского полиграфкомбината ушел из жизни сегодня, 26 ноября. Шамиль Биккулов был заслуженным работником печати и массовой информации в Башкирии. Как сообщило издательство «Китап», его сердце остановилось на 76-м году жизни.