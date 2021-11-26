Режим чрезвычайной ситуации по узелковому дерматиту у скота введен в районе Башкирии

Напомним, 19 ноября заведующий местной ветеринарной лечебницы сообщил об обнаружении заболевания крупного рогатого скота с признаками заразного узелкового дерматита. Выяснилось, что он не ошибся. 24 ноября в селе Туркменово выявили 17 личных и два фермерских хозяйства где находились животные которые были больны или же уже переболели заразной болезнью.