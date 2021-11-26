Уникальный поезд отправится в путешествие 5 декабря и за 41 день совершит путь от Великого Устюга и обратно. В передвижной праздничной резиденции будет расположен вагон для проведения квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. В каждом городе, который попал в намеченный маршрут будет развлекательная программа с аниматорами и Дедом Морозом. Правда, Уфа останется без Новогоднего настроения — приезжать в Уфу сказочный герой не собирается. Прямиком из Ижевска поезд отправится в Казань, а затем в Ульяновск. В соседнем городе праздничная программа состоится 15 декабря, поэтому единственная возможность для уфимцев почувствовать приближение Нового Года — приехать в Казань и встретиться с главным символом зимнего праздника.