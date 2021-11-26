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Праздника не будет: Уфа не попала в маршрут поезда Деда Мороза из Великого Устюга

26 ноября 2021, 07:39
Фото: 1mediainvest.ru
Поезд с Дедом Морозом 5 декабря отправится в путешествие по России и заедет в 36 городов. Правда, Уфа в этот список не попала и теперь жители города останутся без праздничного настроения.

В этом году Дед Мороз впервые отправляется в путешествие по стране на новогоднем поезде. Об этом сообщили на сайте РЖД.

Сказочный герой вместе со Снегурочкой будет в пути больше месяца и побывает в 36 городах России. В каждом из этих городов будет анимационная программа, игры, танцы, новогодний квест и подарки.

Уникальный поезд отправится в путешествие 5 декабря и за 41 день совершит путь от Великого Устюга и обратно. В передвижной праздничной резиденции будет расположен вагон для проведения квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. В каждом городе, который попал в намеченный маршрут будет развлекательная программа с аниматорами и Дедом Морозом. Правда, Уфа останется без Новогоднего настроения — приезжать в Уфу сказочный герой не собирается. Прямиком из Ижевска поезд отправится в Казань, а затем в Ульяновск. В соседнем городе праздничная программа состоится 15 декабря, поэтому единственная возможность для уфимцев почувствовать приближение Нового Года — приехать в Казань и встретиться с главным символом зимнего праздника.

Видимо Дедушка решил, что с башкирской столицы хватит и самой высокой живой елки в России.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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