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МЧС Башкирии предупреждает о гололедице и сильном ветре

26 ноября 2021, 14:02
Фото: 1mediainvest.ru
Неприятные метеорологические явлению прогнозируются на завтра, 27 ноября.

Так, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о небольшом снеге и гололедице на дорогах. Помимо этого, ожидается порывы ветра до 17 м/с, а ночью и утром на некоторых участках дороги возможна дымка с видимостью 1-2 километра.

Между тем, столбик термометра завтра будет показывать -2…-7 градусов, при прояснениях температура может упасть до -12 градусов. Днем температура воздуха составит 0…-5 градусов.

Напомним, что сегодня, 26 ноября, в Башкирии было объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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