Газпромбанк Автолизинг предлагает обновить технику ГАЗ с выгодой до 250 тысяч рублей

«Фирменная программа обновления-2021» предполагает предоставление официальным дилером ГАЗ скидки на ряд моделей при сдаче в утиль или трейд-ин клиентом имеющегося автомобиля. В зачет принимаются транспортные средства 2007–2020 годов выпуска полной массой более 1700 кг. Максимальную скидку в 250 тыс. руб. по этой программе можно получить на бескапотный городской грузовой автомобиль Валдай Next. Например, чтобы приобрести его с нулевым удорожанием в исполнении европлатформа в Газпромбанк Автолизинге по рекомендованной розничной цене 2 955 000 руб., необходимо заключить договор на 1 год, внести аванс в размере 49% от стоимости и выплачивать ежемесячно 125 147 руб.