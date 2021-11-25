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Заседание Курултая Башкирии началось с минуты молчания по погибшей Земфире Латыповой

25 ноября 2021, 05:20
Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова скончалась накануне от осложнений вызванных COVID-19.

На 38-м заседании Курултая Башкирии спикер парламента Константин Толкачев инициировал минуту молчания в память по погибшей Земфире Латыповой.

— Вчера стало известно о тяжелой утрате, которую понесла наша республика. Ушла из жизни Председатель Верховного суда республики Башкортостан Латыпова Земфира Узбековна. Ею было много сделано для совершенствования региональной судебной системы, организации эффективной работы Верховного суда нашей республики. Прошу почтить память Латыповой Земфиры Узбековны минутой молчания, Константин Толкачев.

Напомним, о смерти председателя Верховного суда Башкирии стало известно накануне. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, смерть наступила ночью 24 ноября. Женщине было 66 лет. Причиной смерти, предположительно, послужили тяжелые последствия COVID-19.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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