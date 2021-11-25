Заседание Курултая Башкирии началось с минуты молчания по погибшей Земфире Латыповой

— Вчера стало известно о тяжелой утрате, которую понесла наша республика. Ушла из жизни Председатель Верховного суда республики Башкортостан Латыпова Земфира Узбековна. Ею было много сделано для совершенствования региональной судебной системы, организации эффективной работы Верховного суда нашей республики. Прошу почтить память Латыповой Земфиры Узбековны минутой молчания, Константин Толкачев.