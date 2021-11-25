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Власти назвали ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии к 2024 году

25 ноября 2021, 06:49
Фото: 1mediainvest.ru
Предполагается, что продолжительность жизни будет расти и к 2024 году средний показатель составит 72,96. Между тем, ожидается падении смертности, сообщает глава Минфина Башкирии Лира Игтисамова.

На 38-м заседании Курултая Башкирии министр финансов Башкирии Лира Игтисамова представила ожидаемые средние показатели по продолжительности жизни и по смертности населения.

Так, предполагается, что в 2022 году средняя продолжительность жизни составит 71,6, а к 2024 году увеличится до 72,96. Тем временем, смертность населения, по данным Минфина, должна снизиться до 14,4 на 1 тысячу населения в 2022 году и до 14,0 на 1 тысячу населения в 2024 году.

Ранее власти сообщали, что в Башкирии разработана стратегия, которая увеличит продолжительность жизни населения. В частности, стратегия будет предусматривает два главных этапа: снижение общей смертности в Башкирии и повышение качества жизни пожилых людей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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