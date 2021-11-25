Власти назвали ожидаемую продолжительность жизни в Башкирии к 2024 году

Так, предполагается, что в 2022 году средняя продолжительность жизни составит 71,6, а к 2024 году увеличится до 72,96. Тем временем, смертность населения, по данным Минфина, должна снизиться до 14,4 на 1 тысячу населения в 2022 году и до 14,0 на 1 тысячу населения в 2024 году.