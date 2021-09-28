Власти Башкирии разработали стратегию, которая увеличит продолжительность жизни

Власти Башкирии разработали стратегию, которая должна увеличить продолжительность жизни населения. Соответствующее распоряжение было подписано Премьер-министром республики Андреем Назаровым.
Как мы уже отметили, стратегия предусматривает два этапа достижения цеди. Первый этап будет нацелен на снижение общей смертности в Башкирии, в частности, планируется создать современную медицинскую инфраструктуру, заменить аварийные ФАПы и врачебные амбулатории, организовать ежегодную диспансеризацию взрослого населения и в завершении — вакцинировать население из группы риска от пневмококковой инфекции.
Второй этап — повысить качество жизни пожилых людей. Для этого им будут организованы проведение медосмотров на дому и оказание экстренной психологической помощи по телефону доверия. Также в медицинские учреждения планируют внедрить школы здоровья с оптимистичным названием «Академия активного долголетия».
В распоряжении также отмечается, что на момент создания дорожной карты среднегодовая численность населения Башкирии составляла 4 026 тысяч человек. Однако ожидается, что в последующие годы показатели будут уменьшаться, так, в 2023 году среднегодовая численность населения будет составлять 3 996,1 тысячи. Затем, в 2026 году эксперты прогнозируются уже увеличение до 4 000,9 тысячи.