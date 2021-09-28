Власти Башкирии разработали стратегию, которая увеличит продолжительность жизни

В распоряжении также отмечается, что на момент создания дорожной карты среднегодовая численность населения Башкирии составляла 4 026 тысяч человек. Однако ожидается, что в последующие годы показатели будут уменьшаться, так, в 2023 году среднегодовая численность населения будет составлять 3 996,1 тысячи. Затем, в 2026 году эксперты прогнозируются уже увеличение до 4 000,9 тысячи.