Власти Башкирии рассказали, как изменятся зарплаты и доходы жителей к 2024 году

Муратов отметил падение показателей в сельском хозяйстве республики, связав это с аномальными погодными условиями. В 2022 году Башкирия будет восстанавливаться, а к 2024 году уже пойдет в рост в этой сфере. Производство мясо скота и птицы вырастет на 73 тысячи тонн, молока - на 71,2 тысячи тонн. Валовый сбор зерновых культур к 2024 году составит 4 млн тонн зерна.