Власти Башкирии рассказали, как изменятся зарплаты и доходы жителей к 2024 году

В среднесрочной перспективе, по словам Муратова, ежегодный рост экономики Башкирии прогнозируется от 3,8% в 2022 году до 4% в 2024 году. Это выше среднероссийских ожиданий почти на процент.
Объем ВВП в 2024 году составит 2,5 трлн рублей. Индекс промышленного производства в среднем будет составлять 105,5, планируется, что опережение среднероссийских значений составит 2,8%. Рост прогнозируется, в основном, за счет добычи нефти и газа.
Муратов отметил падение показателей в сельском хозяйстве республики, связав это с аномальными погодными условиями. В 2022 году Башкирия будет восстанавливаться, а к 2024 году уже пойдет в рост в этой сфере. Производство мясо скота и птицы вырастет на 73 тысячи тонн, молока - на 71,2 тысячи тонн. Валовый сбор зерновых культур к 2024 году составит 4 млн тонн зерна.
Розничная торговля прогнозируется на уровне 102,8%. Ввод жилья планируется нарастить до 3 млн кв.метров. Рост будет обеспечен за счет развития микрорайонов Кузнецовский Затон, Забелье, Зауфимье и города Нефтекамск.
Средний уровень заработной платы к 2024 году составит 50400 рублей. В 2022 году прогнозируется, что зарплата в среднем будет на уровне 43400 рублей, в 2023 году - 46300 рублей. Прирост реальной зарплаты составит около 10%.
Рост реальных располагаемых денежных доходов в 2022 году прогнозируется на уровне 99,8%. Уровень безработицы в Башкирии постепенно будет снижаться, сообщил Муратов, и дойдет до отметки 4,3% к 2024 году.