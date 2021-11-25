Власти Башкирии направят 20 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Напомним, за девять месяцев текущего года в бюджет Башкирии поступило более 106 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов с ростом на 18 млрд рублей по сравнению с 2020 году. Власти спрогнозировали доходы бюджета Башкирии к 2024 году в 238,1 млрд рублей.