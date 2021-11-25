Власти Башкирии направят 20 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

На социальную политику в Башкирии ежегодно тратится 42 млрд рублей, в среднем примерно половина из них выделяется из регионального бюджета. Данные средства направляются на 2 млн получателей. 20 млрд рублей с учетом федеральных средств направят на поддержку семей с детьми.
В частности, из этих средств будут идти выплаты при рождении первенца и третьих детей, а также выплаты семьям с детьми от трех до семи лет.
Напомним, за девять месяцев текущего года в бюджет Башкирии поступило более 106 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов с ростом на 18 млрд рублей по сравнению с 2020 году. Власти спрогнозировали доходы бюджета Башкирии к 2024 году в 238,1 млрд рублей.