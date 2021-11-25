В национальном парке Башкирии случайно нашли заблудившегося туриста

В национальном парке "Башкирия" на днях с помощью системы видеонаблюдения удалось найти заблудившегося туриста. Как сообщили сотрудники парка обнаружили заблудившегося туриста с помощью системы видеомониторинга, которую установила компания МТС в рамках проекта «Место силы».
По сигналу на место сразу выехала оперативная группа. Инспекторы обнаружили туриста, который заблудился в ночное время суток. Они помогли ему выбраться из леса и указали дорогу.
В парке напомнили жителям Башкирии о том, что обязательно нужно оформлять разрешение на посещение охраняемой территории.