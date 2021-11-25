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В национальном парке Башкирии случайно нашли заблудившегося туриста

25 ноября 2021, 13:10
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники обнаружили заблудившегося туриста с помощью системы видеомониторинга. На место выехала оперативная группа, которая указала мужчине правильный путь.

В национальном парке "Башкирия" на днях с помощью системы видеонаблюдения удалось найти заблудившегося туриста. Как сообщили сотрудники парка обнаружили заблудившегося туриста с помощью системы видеомониторинга, которую установила компания МТС в рамках проекта «Место силы».

По сигналу на место сразу выехала оперативная группа. Инспекторы обнаружили туриста, который заблудился в ночное время суток. Они помогли ему выбраться из леса и указали дорогу.

В парке напомнили жителям Башкирии о том, что обязательно нужно оформлять разрешение на посещение охраняемой территории.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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