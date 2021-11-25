В Башкирии за два года количество обманутых дольщиков сократилось в 2 раза

В Башкирии сократилось количество обманутых дольщиков. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Башкирии Рустам Муратов сегодня, 25 ноября.
На сегодняшний день количество пострадавших граждан в Башкирии составляет 3900 человек, за два года этот объем снизился в два раза. Муратов сообщил, что восстановление прав обманутых дольщиков на данный момент реализуется Фондом защиты прав граждан. С начала этого года уже были исключены 16 объектов, в этом году рассмотрят еще 10.
В настоящий момент решения приняты уже по 72 проблемным объектам, по 43 из них принято решение о завершении строительства. Власти планируют полностью решить проблему к 2023 году.