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Уфимцы стоят в семибалльных пробках. Утро 25 ноября

25 ноября 2021, 04:06
Фото: Яндекс.Карта.
Главная пробка наблюдается на Бельском мосту.

Утро для уфимцев начинается с пробок, согласно данным Яндекс.Карты, заторы на дорогах начались уже в 7:30. Так, движение затруднено на выезде с Демского шоссе и дальше по Бельском мосту.

В сервисе 2gis жители тем временем оставляют комментарии, где высказывают свое недовольство.

— Чудесный мост! Хорошо, что построили! — пишет один из пользователей. К слову, комментарий собрал уже 19 лайков.

Помимо этого, на 9 утра движение затруднено на улицах Пугачева и Сочинская. Что касается центральных улиц, то пробки — локальные на нескольких перекрестках.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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