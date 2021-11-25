Уфимцы стоят в семибалльных пробках. Утро 25 ноября

Утро для уфимцев начинается с пробок, согласно данным Яндекс.Карты, заторы на дорогах начались уже в 7:30. Так, движение затруднено на выезде с Демского шоссе и дальше по Бельском мосту.
В сервисе 2gis жители тем временем оставляют комментарии, где высказывают свое недовольство.
— Чудесный мост! Хорошо, что построили! — пишет один из пользователей. К слову, комментарий собрал уже 19 лайков.
Помимо этого, на 9 утра движение затруднено на улицах Пугачева и Сочинская. Что касается центральных улиц, то пробки — локальные на нескольких перекрестках.