«Против оппозиции». Депутаты Курултая Башкирии раскритиковали закон об экстремизме

Решение принято, эти люди не смогут быть депутатами. Ограничение коснется также тех, кто состоял в организациях, которые были признаны экстремистскими или террористическими и в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Ограничение избирательного права коснулась и лиц, замещающих государственные должности, лиц с правом решающего голоса и лиц, не имеющих гражданства России, имеющих гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей.