«Против оппозиции». Депутаты Курултая Башкирии раскритиковали закон об экстремизме

Сегодня, 25 ноября на пленарном заседании в Курултае рассмотрели и приняли законопроект о внесении изменений в Кодекс РБ о выборах – ограничено пассивное избирательное право граждан, признанных судом причастными к экстремизму и терроризму.
Решение принято, эти люди не смогут быть депутатами. Ограничение коснется также тех, кто состоял в организациях, которые были признаны экстремистскими или террористическими и в отношении которых вступило в силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности. Ограничение избирательного права коснулась и лиц, замещающих государственные должности, лиц с правом решающего голоса и лиц, не имеющих гражданства России, имеющих гражданство иностранного государства, либо вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание за границей.
Депутат от ЛДПР Вячеслав Рябов задал вопрос Салавату Хусаинову, представителю комитета по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и средствам массовой информации о том, коснутся ли эти нововведения активных пользователей соцсетей, которые комментировали или же осуществляли денежные переводы в те или иные организации, которые впоследствии были признаны экстремистскими.
Меня смущает одна формулировка – выражение поддержки высказываниям, включая высказывания в сети интернет, либо иными действиями или иной помощью тем целям или формам деятельности, в том числе отдельным мероприятиям соответствующим организациям, которые были признаны экстремистскими или террористическими.Вячеслав Рябов
Рябов задал вопрос – человек перевел деньги или оставил комментарий, в последствии организацию признали экстремистской или террористической, последуют ли санкции в таком случае?
Салават Хусаинов в ответ заявил, что любой закон прописывает каким образом это будет рассматриваться.
Каждый отдельно взятый случай будет изучен, рассмотрен и оценен. Высказывания предусматривают лингвистические экспертизы. Притянуть отдельно взятую ситуацию и дать ей оценку сложно. Есть механизм рассмотрения и это определенной защитой или возможностью рассмотрения будет служить.Салават Хусаинов
Депутат от партии КПРФ Дмитрий Чувилин поддержал часть закона, которая касается иностранцев, но заявил, что дьявол кроется в деталях и поддержал коллегу Рябова, заявив, что экстремистскими сегодня признаются и организации, занимающиеся антикоррупционной деятельностью.
Это какой-то закон против общественников, которые несут какую-то пользу обществу. Что касается применения его задним числом, до момента вступления, мы уже видим это, ту же Чанышеву арестовали. Какие-то основания с точки зрения того, что она продолжала осуществлять какую-то экстремистскую деятельность, я не вижу. Это закон против оппозиции и в таком ключе его принимать не следует.Дмитрий Чувилин
Салават Хусаинов заявил, что не понял связи вопроса Чувилина и попросил конкретизировать вопрос. Он уточнил – какой вопрос к принятию закона, который ограничивает в том числе и иностранное подданство?
По иностранцам у Чувилина вопросов не оказалось, он вновь попытался уточнить подробности применения данного закона против оппозиции, однако Хусаинов заявил, что это “тема другого содержания”.
В итоге проект закона в первом чтении был принят. За проголосовали 80 депутатов, против 11, 11 депутатов воздержались, шестеро не голосовали.