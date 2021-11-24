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В Уфе зарплаты врачей «скорой» назвали самыми высокими среди городов-миллионников

24 ноября 2021, 06:32
Фото: 1mediainvest.ru
Размер заработной платы в регионе во многом зависит от района. В частности, в других городах и районах Башкирии зарплаты сотрудников «сокрой» примерно в 1,5 раза ниже уфимских, сообщает Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования привел данные о средней заработной плате врачей «скорой». Так, в Уфе средний показатель составляет 81,4 тысячи рублей у врачей скорой помощи и 62 тысячи рублей у фельдшеров.

В фонде отмечают, что среди других городов-миллионников уфимские врачи зарабатывают больше. В частности, в Казани средний показатель составляет 79,2 тысячи рублей, в Челябинске — 72,2 тысячи, а в Новосибирске — 62,2 тысячи.

Примечательно, что в других городах и районах Башкирии врачи «скорой» получают примерно в 1,5 меньше. Так, в Кумертауском медицинском округе средний показатель заработной платы у фельдшеров — 43,1 тысячи рублей, а у водителей — 28,7 тысячи.

Ранее мы отмечали, что 12,7% жителей Башкирии получают зарплату ниже 15 тысяч рублей и только 3,7% жителей региона получают зарплату больше 100 тысяч рублей. Так, согласно рейтингу по зарплатам в России республика оказалась на 36 месте.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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