В Уфе зарплаты врачей «скорой» назвали самыми высокими среди городов-миллионников

Ранее мы отмечали, что 12,7% жителей Башкирии получают зарплату ниже 15 тысяч рублей и только 3,7% жителей региона получают зарплату больше 100 тысяч рублей. Так, согласно рейтингу по зарплатам в России республика оказалась на 36 месте.