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В России врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в ковидные отделения

24 ноября 2021, 13:18
Фото: pixabay.com
Медики 11 российских клиник опубликовали открытое письмо антиваксерам. К числу последних авторы отнесли некоторых чиновников и общественников. Им предложили самим побывать в «красных» зонах больниц и посмотреть на пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Противники вакцинации смогут изучить последствия, которые вызывает болезнь. Об этом информирует ТАСС.

Свое обращение врачи адресовали как антиваксерам в целом, так и конкретным гражданам. Здесь имеются в виду глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

Письмо писали главврачи и заведующие отделениями ведущих клиник России, которые специализируются на лечении COVID-19. Медики сообщили, что знают позицию адресатов по вопросу прививочной кампании от ковида.

По словам авторов, в настоящее время они немного заняты. Однако врачи выделят время, чтобы провести экскурсию по «красным» зонам, реанимациям и патолого-анатомическим отделениям больниц для людей, к которым многие прислушиваются и читают их. Медики считают, что после визита в указанные выше места адресаты поменяют свое мнение относительно вакцинации и меньше людей будет умирать.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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