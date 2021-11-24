В России врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в ковидные отделения

Противники вакцинации смогут изучить последствия, которые вызывает болезнь. Об этом информирует ТАСС.
Свое обращение врачи адресовали как антиваксерам в целом, так и конкретным гражданам. Здесь имеются в виду глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.
Письмо писали главврачи и заведующие отделениями ведущих клиник России, которые специализируются на лечении COVID-19. Медики сообщили, что знают позицию адресатов по вопросу прививочной кампании от ковида.
По словам авторов, в настоящее время они немного заняты. Однако врачи выделят время, чтобы провести экскурсию по «красным» зонам, реанимациям и патолого-анатомическим отделениям больниц для людей, к которым многие прислушиваются и читают их. Медики считают, что после визита в указанные выше места адресаты поменяют свое мнение относительно вакцинации и меньше людей будет умирать.