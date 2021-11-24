В России врачи 11 больниц пригласили противников вакцинации в ковидные отделения

По словам авторов, в настоящее время они немного заняты. Однако врачи выделят время, чтобы провести экскурсию по «красным» зонам, реанимациям и патолого-анатомическим отделениям больниц для людей, к которым многие прислушиваются и читают их. Медики считают, что после визита в указанные выше места адресаты поменяют свое мнение относительно вакцинации и меньше людей будет умирать.