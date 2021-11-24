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В Башкирии задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице

24 ноября 2021, 13:49
Фото: МВД по РБ
Житель Башкирии оборудовал у себя на дачном участке теплицу, где выращивал коноплю. Теперь мужчине грозит наказание по сразу двум уголовным статьям.

В Башкирии сотрудники МВД задержали 36-летнего уфимца за необычные садоводческие увлечения. На своем земельном участке в Чишминском районе житель республики выращивал коноплю. Об этом сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии.

Для своего незаконного хобби мужчина переоборудовал строительный вагончик под теплицу со специальным освещением, вентиляцией и обогревом. Свою плантацию он выращивал в 26-ти горшках соблюдением всех правил агрономии - садовод установил специальные лампы, вентиляторы и обогреватель.

Сотрудники полиции изъяли у мужчины 400 граммов марихуаны и свыше 1 кг наркосодержащих растений, а также предметы, используемые для культивирования конопли.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 (Хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере) и по части 1 статьи 231 (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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