В Башкирии задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице

В Башкирии сотрудники МВД задержали 36-летнего уфимца за необычные садоводческие увлечения. На своем земельном участке в Чишминском районе житель республики выращивал коноплю. Об этом сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии.
Для своего незаконного хобби мужчина переоборудовал строительный вагончик под теплицу со специальным освещением, вентиляцией и обогревом. Свою плантацию он выращивал в 26-ти горшках соблюдением всех правил агрономии - садовод установил специальные лампы, вентиляторы и обогреватель.
Сотрудники полиции изъяли у мужчины 400 граммов марихуаны и свыше 1 кг наркосодержащих растений, а также предметы, используемые для культивирования конопли.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 (Хранение растений, содержащих наркотические средства в крупном размере) и по части 1 статьи 231 (Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).