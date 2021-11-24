В Башкирии задержали мужчину, который выращивал коноплю в теплице

В Башкирии сотрудники МВД задержали 36-летнего уфимца за необычные садоводческие увлечения. На своем земельном участке в Чишминском районе житель республики выращивал коноплю. Об этом сообщили в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии.