В Башкирии в два раза увеличились расходы на оплату больничных листов

В Башкирии в 2021 году на оплату больничных листов ушло 12,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил управляющий фонда социального страхования Башкирии Марат Латыпов.
По словам Латыпова, сумма по сравнению с прошлым годом выросла на 12% и стала в два раза больше, чем в 2019 году.
Помимо этого выросли расходы и на детские пособия - в этом году на выплаты было потрачено 6,5 миллиардов рублей. Это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Увеличение в ФСС связано с ростом уровня зарплат родителей, от которых зависит размер выплат.
Всего за 2021 год расходы ФСС РБ составили 29 миллиардов рублей.