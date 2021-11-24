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В Башкирии в два раза увеличились расходы на оплату больничных листов

24 ноября 2021, 14:42
Фото: 1mediainvest.ru
В 2021 году на оплату больничных листов ушло 12,4 миллиардов рублей - на 12% больше, чем в прошлом году.

В Башкирии в 2021 году на оплату больничных листов ушло 12,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил управляющий фонда социального страхования Башкирии Марат Латыпов.

По словам Латыпова, сумма по сравнению с прошлым годом выросла на 12% и стала в два раза больше, чем в 2019 году.

Помимо этого выросли расходы и на детские пособия - в этом году на выплаты было потрачено 6,5 миллиардов рублей. Это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Увеличение в ФСС связано с ростом уровня зарплат родителей, от которых зависит размер выплат.

Всего за 2021 год расходы ФСС РБ составили 29 миллиардов рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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