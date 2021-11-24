В Башкирии в два раза увеличились расходы на оплату больничных листов

Помимо этого выросли расходы и на детские пособия - в этом году на выплаты было потрачено 6,5 миллиардов рублей. Это на 6,6% больше, чем в прошлом году. Увеличение в ФСС связано с ростом уровня зарплат родителей, от которых зависит размер выплат.