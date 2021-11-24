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Угрожавших расправой жительнице Башкирии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей

24 ноября 2021, 10:11
Фото: 1mediainvest.ru
Сотрудники службы микрозаймов пообещали жестоко расправиться с жительницей Башкирии за долг. Их привлекли к административной ответственности.

В Башкирии осудили сотрудников фирмы микрозаймов, которые угрожали 34-летней жительнице Нефтекамска. Об этом сообщили в службе Надзора за коллекторами.

После угроз женщина обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов. Там жительница Башкирии рассказала о том, что ей поступают сообщения от коллекторов, которые угрожают ей и ее близким.

«Вы не оплатили Займ гуру, ваши данные переданы физлицам для осуществления мероприятий направленных на возврат задолженности. О методах и способах взыскания вы можете ознакомиться из средств массовой информации, в частности из выпусков новостей посвященных криминальной тематике» — говорилось в одном из сообщении, которое было адресовано женщине.

В других сообщениях коллектор представился судьей и отметил, что у него есть знакомые «ребята прокуроры и адвокаты», которые якобы могут изнасиловать мать женщины за ее долги. Также сотрудник пообещал облить женщину неизвестной жидкостью.

Теперь за изощренную фантазию сотрудников, фирму микрозаймов ООО МКК «ББ Финанс» привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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