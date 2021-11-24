Угрожавших расправой жительнице Башкирии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей

В Башкирии осудили сотрудников фирмы микрозаймов, которые угрожали 34-летней жительнице Нефтекамска. Об этом сообщили в службе Надзора за коллекторами.
После угроз женщина обратилась в Управление Федеральной службы судебных приставов. Там жительница Башкирии рассказала о том, что ей поступают сообщения от коллекторов, которые угрожают ей и ее близким.
«Вы не оплатили Займ гуру, ваши данные переданы физлицам для осуществления мероприятий направленных на возврат задолженности. О методах и способах взыскания вы можете ознакомиться из средств массовой информации, в частности из выпусков новостей посвященных криминальной тематике» — говорилось в одном из сообщении, которое было адресовано женщине.
В других сообщениях коллектор представился судьей и отметил, что у него есть знакомые «ребята прокуроры и адвокаты», которые якобы могут изнасиловать мать женщины за ее долги. Также сотрудник пообещал облить женщину неизвестной жидкостью.
Теперь за изощренную фантазию сотрудников, фирму микрозаймов ООО МКК «ББ Финанс» привлекли к административной ответственности и наложили штраф в размере 50 тысяч рублей.