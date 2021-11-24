Угрожавших расправой жительнице Башкирии коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей

«Вы не оплатили Займ гуру, ваши данные переданы физлицам для осуществления мероприятий направленных на возврат задолженности. О методах и способах взыскания вы можете ознакомиться из средств массовой информации, в частности из выпусков новостей посвященных криминальной тематике» — говорилось в одном из сообщении, которое было адресовано женщине.