Уфимец утопил в ванной свою 16-летнюю девушку

В Уфе следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, который совершил преступление более семи лет назад. Как сообщила пресс-служба ведомства, молодой человек являлся ее парнем.
В 2014 году в полицию поступило сообщение об обнаружении тела уфимки с признаками утопления.
По данным СК РБ, тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в квартире пока родителей не было дома. Тогда молодой человек говорил о том, что он ушел из дома утром, а когда вернулся не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон соседей и обнаружил тело своей девушки.
Соседи и знакомые эти показания подтвердили. В 2021 году следователи вновь изучили материалы дела и допросили родственников и знакомых. В результате им удалось доказать вину подозреваемого, во время допроса он сознался в убийстве.
По версии следствия парень в день убийства вернулся домой в наркотическом опьянении и после ссоры утопил девушку в ванной, держа ее голову под водой.