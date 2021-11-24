Уфимец утопил в ванной свою 16-летнюю девушку

По данным СК РБ, тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в квартире пока родителей не было дома. Тогда молодой человек говорил о том, что он ушел из дома утром, а когда вернулся не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон соседей и обнаружил тело своей девушки.