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Уфимец утопил в ванной свою 16-летнюю девушку

24 ноября 2021, 12:51
Фото: 1mediainvest.ru
Семь лет назад молодой человек утопил свою возлюбленную, после чего сделал вид что нашел тело в своей квартире.

В Уфе следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки, который совершил преступление более семи лет назад. Как сообщила пресс-служба ведомства, молодой человек являлся ее парнем.

В 2014 году в полицию поступило сообщение об обнаружении тела уфимки с признаками утопления.

По данным СК РБ, тело обнаружил ее парень, у которого она находилась в квартире пока родителей не было дома. Тогда молодой человек говорил о том, что он ушел из дома утром, а когда вернулся не мог попасть в квартиру, после чего залез через балкон соседей и обнаружил тело своей девушки.

Соседи и знакомые эти показания подтвердили. В 2021 году следователи вновь изучили материалы дела и допросили родственников и знакомых. В результате им удалось доказать вину подозреваемого, во время допроса он сознался в убийстве.

По версии следствия парень в день убийства вернулся домой в наркотическом опьянении и после ссоры утопил девушку в ванной, держа ее голову под водой.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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