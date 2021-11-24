Росздравнадзору Башкирии поручили сообщать о антивакцинаторах в СК и прокуратуру

Сегодня, 24 ноября вероятно откроется новая страница истории. Все дело в том, что федеральный Росздоравнадзор официально подтвердил информацию о том, что теперь его территориальным органам поручено искать в социальных сетях и СМИ заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса.