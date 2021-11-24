Росздравнадзору Башкирии поручили сообщать о антивакцинаторах в СК и прокуратуру

Сегодня, 24 ноября вероятно откроется новая страница истории. Все дело в том, что федеральный Росздоравнадзор официально подтвердил информацию о том, что теперь его территориальным органам поручено искать в социальных сетях и СМИ заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса.
Мало того, региональным представителям ведомства необходимо сообщать о выявленных фейках куда следует, то есть в следственные органы и прокуратуру. Касается это не только обычных пользователей, но и медработников.
Информация, которая в теории может серьезно заинтересовать компетентные органы будет собираться с помощью мониторинга региональных СМИ и бесконечного источника самой разнообразной, в том числе и антивакцинарской информации – соцсетей.
Известно, что на сегодняшний день региональные органы Росздравнадзора направили в следком и прокуратуру собранные за три недели данные на 37 активистов-антиваксеров. Это количество не учитывает данные Москвы и Московской области.