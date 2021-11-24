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Путина пригласят в Уфу на 450-летие города

24 ноября 2021, 09:14
Фото: 1mediainvest.ru
Власти Уфы пригласят президента страны и других высокопоставленных лиц на юбилей города. Всего на мероприятие будет потрачено 300 миллионов рублей.

Владимира Путина власти Башкирии пригласят на празднование юбилея Уфы. Помимо президента администрация города приглашения получат и другие высокие лица правительства, а также руководители регионов.

На программу мероприятия власти уже зарезервировали 300 миллионов рублей. Известно, что деньги будут потрачены на прием делегаций, рекламу и сувенирную продукцию.

Последний раз президент страны был в Уфе в 2018 году, тогда он встречался с руководством и коллективом завода УМПО.

В августе 2021 года Владимир Путин побывал в Абзелиловском районе республики, там он открывал цементный завод.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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