Мэр Уфы объяснил поручение о проверке QR-кодов у пассажиров общественного транспорта

Градоначальник Уфы Сергей Греков прокомментировал свое поручение антиковидным инспекторам выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. Так, мэр пояснил, что инспектора имеют право спрашивать коды о пройденной вакцинации, а также агитировать непривитых пассажиров пройти вакцинацию.
— Я имел в виду, что 180 антиковидных комиссаров, которые проверяют соблюдение санитарных норм в Уфе также вправе спросить у пассажиров QR-код и агитировать, призвать их к вакцинации, — Сергей Греков.
Отметим, обязательных проверок QR-кодов у пассажиров общественного транспорта в Башкирии нет. Однако если подобная практика будет принята на федеральном уровне, то власти региона введут ее и в республике.
Тем временем в Татарстане с понедельника воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии QR-кода, справке о перенесенном коронавирусе или медотводе. Только за первые сутки из общественного транспорта высадили более 700 человек, а цены на такси взлетели в несколько раз.