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Мэр Уфы объяснил поручение о проверке QR-кодов у пассажиров общественного транспорта

24 ноября 2021, 06:47
Фото: 1mediainvest.ru
Сергей Греков внес некоторую ясность в свое недавнее поручение о выборочной проверке QR-кодов в общественном транспорте. В частности, антиковидные комиссары могут спросит код у пассажира, а также призывать непривитых к вакцинации.

Градоначальник Уфы Сергей Греков прокомментировал свое поручение антиковидным инспекторам выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. Так, мэр пояснил, что инспектора имеют право спрашивать коды о пройденной вакцинации, а также агитировать непривитых пассажиров пройти вакцинацию.

— Я имел в виду, что 180 антиковидных комиссаров, которые проверяют соблюдение санитарных норм в Уфе также вправе спросить у пассажиров QR-код и агитировать, призвать их к вакцинации, — Сергей Греков.

Отметим, обязательных проверок QR-кодов у пассажиров общественного транспорта в Башкирии нет. Однако если подобная практика будет принята на федеральном уровне, то власти региона введут ее и в республике.

Тем временем в Татарстане с понедельника воспользоваться общественным транспортом можно только при наличии QR-кода, справке о перенесенном коронавирусе или медотводе. Только за первые сутки из общественного транспорта высадили более 700 человек, а цены на такси взлетели в несколько раз.

#Новости#Элина Сайфранова#Город
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