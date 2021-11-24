Глава СКР Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

Руководитель СКР выступил с соответствующим заявлением в ходе работы конференции на тему «Роль права в обеспечении благополучия человека», пишет информационный портал RT.
Такую форму сдачи экзамена Александр Бастрыкин сравнил с «пыткой» для школьников. Он выступил с инициативой о возрождении советской школы образования, поскольку она являлась лучшей во всем мире.
«Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — заявил председатель СКР.
Помощник главы российского государства Андрей Фурсенко ранее назвал ЕГЭ «не способом выявления единственного талантливого человека», а уровнем вступительных испытаний. Фурсенко сказал, что ЕГЭ — это билет, которым люди демонстрируют свои возможности для продолжения обучения.