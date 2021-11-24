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Глава СКР Александр Бастрыкин призвал отменить ЕГЭ

24 ноября 2021, 10:27
Фото: pixabay.com
Глава Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин выразил мнение о том, что правительству следует принять решение об отмене ЕГЭ.

Руководитель СКР выступил с соответствующим заявлением в ходе работы конференции на тему «Роль права в обеспечении благополучия человека», пишет информационный портал RT.

Такую форму сдачи экзамена Александр Бастрыкин сравнил с «пыткой» для школьников. Он выступил с инициативой о возрождении советской школы образования, поскольку она являлась лучшей во всем мире.

«Отменить ЕГЭ… Это просто пытка какая-то для молодежи», — заявил председатель СКР.

Помощник главы российского государства Андрей Фурсенко ранее назвал ЕГЭ «не способом выявления единственного талантливого человека», а уровнем вступительных испытаний. Фурсенко сказал, что ЕГЭ — это билет, которым люди демонстрируют свои возможности для продолжения обучения.

#Новости#Марина Колодкина#Политика
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