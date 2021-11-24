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Глава Минздрава Башкирии сообщил о сроках вакцинации детей от COVID-19

24 ноября 2021, 10:53
Фото: 1mediainvest.ru
Клинические испытания вакцины от COVID-19 для детей с 12 лет близятся к завершению, сообщил Максим Забелн в эфире Business FM Уфа.

Стало известно, что разрешение на вакцинацию детей с 12 лет может быть получено уже к концу ноября или в декабре. Как сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин в эфире Business FM Уфа, на данный момент к завершению близятся клинические испытания препарата.

Между тем, Максим Забелин отметил, что в других странах вакцинация от коронавирусной инфекции проводится уже для детей от 3-х до 7-ми лет. Отметим, что в России вакцинация разрешена только для лиц старше 18 лет.

Напомним, в начале ноября глава Минздрава Башкирии сообщал, что республика ждет официального разрешения по использованию вакцины от коронавируса для детей и подростков, а внесение изменений в инструкцию и выход препарата для детей ожидается в ноябре. Так, было сказано, что прививать детей будут вакциной «ГамКовидВак» в меньшей дозировке в зависимости от возраста юных пациентов.

#Новости#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19
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