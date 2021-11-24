Глава Минздрава Башкирии сообщил о сроках вакцинации детей от COVID-19

Напомним, в начале ноября глава Минздрава Башкирии сообщал, что республика ждет официального разрешения по использованию вакцины от коронавируса для детей и подростков, а внесение изменений в инструкцию и выход препарата для детей ожидается в ноябре. Так, было сказано, что прививать детей будут вакциной «ГамКовидВак» в меньшей дозировке в зависимости от возраста юных пациентов.