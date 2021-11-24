Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в наркоторговле через соцсети

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — цитирует слова адвоката Сергея Жорина РИА Новости.
Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях" во время конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".
Следком занялся тщательным изучением творчества Моргенштерна с целью выявить при призыв к употреблению запрещенных веществ. В частности, за склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Помимо этого, следователи проверяют и социальные сети рэпера, так как обеспокоены тем, что его деятельность оказывает воздействие на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению.