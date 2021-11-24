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Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в наркоторговле через соцсети

24 ноября 2021, 03:10
Фото: © ТАСС / Артём Геодакян
Сфера деятельности исполнителя ограничивается музыкой, а обвинения беспочвенны, считает правозащитник.

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — цитирует слова адвоката Сергея Жорина РИА Новости.

Напомним, глава Следкома России Александр Бастрыкин заявил, что "блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях" во время конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека".

Следком занялся тщательным изучением творчества Моргенштерна с целью выявить при призыв к употреблению запрещенных веществ. В частности, за склонение к употреблению наркотиков артисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Помимо этого, следователи проверяют и социальные сети рэпера, так как обеспокоены тем, что его деятельность оказывает воздействие на неокрепшие умы и склоняет к девиантному поведению.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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