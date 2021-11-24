Адвокат Моргенштерна ответил на обвинения Бастрыкина в наркоторговле через соцсети

«Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Опасаюсь, что подчинённые Александра Ивановича могут воспринять это как призыв к действию. Моргенштерн не занимается продажей наркотиков. Это не его сфера деятельности. Он музыкант», — цитирует слова адвоката Сергея Жорина РИА Новости.